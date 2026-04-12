鄭麗文滿載而歸　心情愉悅

中評社北京4月12日電（記者 海涵）中國國民黨主席鄭麗文一行12日結束在大陸的行程，於午間搭班機從北京返回台灣。中共中央台辦主任宋濤親自前往機場送行。



中評社記者現場看到，鄭麗文笑意盈盈、步履輕快，同前來送行的宋濤一行人握手話別。她心情甚是愉悅，盡顯滿載而歸的舒心與從容——就在幾個小時前，大陸方面宣布十項促進兩岸交流合作的政策措施，為此次和平之旅再添務實成果。



應中共中央和習近平總書記邀請，鄭麗文率團赴大陸進行了為期六天的“2026和平之旅”。4月7日，鄭麗文一行抵達上海，並赴南京，正式開啟大陸之行。此行輾轉南京、上海、北京三地，聚焦兩黨交流、歷史傳承、文化交融、科技創新、產業發展等多個領域，行程緊凑務實、內容豐富多元。



在南京，鄭麗文拜謁中山陵，敬獻花環、鞠躬默哀、憑吊墓室，並在博愛廣場發表談話，期間數度哽咽。



在上海，鄭麗文參觀美團上海總部，體驗無人機外賣點餐；參觀楊浦濱江，瞭解城市更新與工業遺產改造，並在濱江書苑與台青交流互動；參訪洋山港，考察大陸航運與國際貿易樞紐，在這裡她發表講話再度談到和平的重要性；到訪中國商飛，參觀C919／C929樣機。



在北京，鄭麗文與中共中央總書記習近平會面，時隔10年，國共兩黨最高領導人再度聚首。她還到訪清華附中，觀摩AI教育實踐情況；走進國家大劇院，體驗文化盛宴；參訪中關村國家自主創新示範區展示中心，瞭解大陸科創前沿進展，並與大陸科創企業、台商代表座談；參觀故宮博物院，感悟歷史深厚底蘊；參訪小米汽車工廠，瞭解大陸新能源汽車與先進製造業蓬勃發展態勢。