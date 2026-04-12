李風：“習鄭會”意義重大 信號正面

香港亞太戰略安全研究所所長李風（中評社資料圖） 中評社北京4月12日電（記者 焦陽）“這次會見意義重大，是在兩岸關係重要關頭的一次重要會見。”香港亞太戰略安全研究所所長李風接受中評社記者採訪時，這樣評價時隔十年後再次舉行的國共兩黨領導人會面。他表示，在台海局勢嚴峻複雜、台灣正面臨戰爭與和平選擇的關鍵時刻，習近平總書記與國民黨主席鄭麗文的這次會談，為兩岸關係帶來了難得的正面信號。



會面意義重大：台灣面臨戰爭與和平的選擇



李風指出，國民黨主席時隔十年再次到大陸來，這十年間台灣內部政治發生了大變化，台海局勢嚴峻複雜，台灣正面臨戰爭與和平的選擇。在這種歷史關頭，鄭麗文率團訪問大陸，走出了勇敢的一步。



他認為，習近平對台海局勢的判斷展現了大視野、大格局。習近平提到，人類進步的大方向、中華民族復興的大趨勢、兩岸走親走近的大潮流都不會改變。李風說，這是關鍵的形勢判斷，台灣民眾應該充分認識到這一點。



李風特別提到習近平講話中的“五個共同”：兩岸共同締造了統一的多民族家園、共同書寫了歷史、共同創造了文明、共同培育了民族精神、鑄就了共同信念。他認為，五個共同把台灣與大陸緊緊連在一起，這說明兩岸是一家人，台灣同胞也是中國人。他相信這種表述會讓台灣民眾產生歸屬感和自豪感。



李風觀察到，鄭麗文率團從南京到上海、北京一路走來，受到大陸民眾熱烈歡迎。她在洋山港說：只要給和平足夠時間，未來一切都有可能。李風認為，這為台灣提供了積極想像，不僅是尋求和平，更要為台灣找政治出路、找民生福祉，這也正是國民黨現在應該做的事。



李風指出，鄭麗文明確提出國共兩黨要堅持九二共識、反對“台獨”，加強政治互信，推動兩岸關係和平發展。習近平則回應強調，國共兩黨要鞏固政治互信、保持良性互動，共創美好未來。李風認為，雙方在共同政治基礎上相向而行，國民黨走對了。

