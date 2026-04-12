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阿聯酋阿布扎比王儲哈立德將訪華
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2026-04-12 15:36:12
中評社香港4月12日電／新華社報導，中國外交部發言人12日宣布：應國務院總理李強邀請，阿聯酋阿布扎比王儲哈立德將於4月12日至14日對中國進行訪問。
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