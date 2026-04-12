互不信任互相猜疑　美伊談判無果而終

中評社北京4月12日電／美國和伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的談判12日結束，雙方未達成任何協議。伊朗方面說，談判處於“不信任和猜疑的氣氛中”，雙方在兩三個重要問題上存在分歧。美國方面稱，美方已非常明確地說明自身“紅線”，但伊方不接受美方條件。



新華社報導，此次談判11日在伊斯蘭堡的塞雷納酒店舉行，先是巴方分別與美伊雙方代表團談判，然後是三方“面對面”談判。這是自1979年以來美伊兩國最高級別的“面對面”談判。



伊朗媒體12日凌晨報導說，由於美方提出“不合理的過分要求”而伊方堅持維護國家利益，經過巴基斯坦方面提議並得到雙方接受，計劃12日上午繼續談判。



但12日早間，參加談判的美國副總統萬斯在伊斯蘭堡召開新聞發佈會說，美方未與伊朗達成共識，將返回美國。此後不久，萬斯乘機離開伊斯蘭堡。



萬斯稱，美方非常明確地說明了自身“紅線”，清楚表明願意在哪些問題上作出讓步、在哪些問題上不會讓步，但伊方“選擇不接受美方條件”。美方需要看到的是，伊朗明確承諾不尋求擁有核武器，也不尋求獲得能使其迅速製造核武器的工具，這是美方的核心目標。



據伊朗媒體報導，伊朗代表團12日也已離開巴基斯坦。



伊朗外交部發言人巴加埃當天說，伊朗和美國在一些問題上達成了共識，但在兩三個重要問題上存在分歧，最終未能達成協議。

