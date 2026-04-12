美伊談判無果　仍須繼續恪守停火承諾

中評社北京4月12日電／巴基斯坦副總理兼外長達爾12日發表電視講話說，美國和伊朗必須繼續恪守停火承諾。巴方將繼續在雙方的接觸中發揮作用。



新華社報導，達爾說，他和巴陸軍參謀長穆尼爾在過去24小時內，協助美伊雙方進行了多輪密集且富有建設性的談判，談判于當地時間12日上午結束。



達爾說，巴方感謝美伊雙方對巴基斯坦在推動停火和進行斡旋方面所作努力的肯定。他表示，美伊必須繼續恪守停火承諾，希望雙方繼續秉持積極精神，為實現地區及更大範圍內的持久和平與繁榮而努力。



目前，美伊雙方談判代表已離開伊斯蘭堡。



美國副總統萬斯12日早些時候在伊斯蘭堡召開的新聞發佈會上說，“我們與伊朗人進行了多次實質性討論。這是好消息。壞消息是我們尚未達成協議。我認為這對伊朗來說，比對美國來說更是壞消息。我們將在未達成協議的情況下返回美國。”



伊朗外交部發言人巴加埃當天說，伊朗和美國在一些問題上達成了共識，但在兩三個重要問題上存在分歧，最終未能達成協議。



巴加埃說，這次談判是“在經過40天的強加戰爭後進行的”，且處於一種不信任和猜疑的氣氛中。“我們從一開始就不應期望能在一場談判中達成協議，也沒有人抱有這樣的期望。”



巴加埃說，本次談判是過去一年耗時最長的一次，總共持續了24到25個小時。霍爾木茲海峽問題等一些新議題被納入此次談判，每個議題都有其自身的複雜性。“我們在任何情況下都必須捍衛伊朗人民的權利和利益。”



據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，一名消息人士說，伊朗在與美國談判中提出了合理建議，現在球在美國一方，美方需務實看待這些問題。這名消息人士說：“正如美國政府在戰爭決策上犯了錯誤一樣，它在談判決策上也犯了錯誤。伊朗並不急於求成，除非美國同意達成一項合理的協議，否則霍爾木茲海峽的局勢不會有任何改變。”



據報導，伊朗與美國下一輪談判的時間、地點及計劃尚未公佈。