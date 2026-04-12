中國科學家揭示左撇子成因

全球約90%的人是右利手，俗稱“右撇子”。利手究竟起源於何處？為何絕大多數人最終會偏向右手？這一謎題曾被《科學》列入“125個最具挑戰性的科學問題”之一，至今未有定論。



中國科學院動物研究所研究員孫中生與中國科學院心理研究所副研究員王傑思合作，借助動物行為實驗揭示右撇子與左撇子的成因，提出“右偏好後天保守假說”。



研究團隊發現：未經訓練的小鼠，吃飯的時候總是左右開弓，並沒有特定的偏好。實驗中，科學家做了一個特殊的籠子，在某個位置開一個小孔，孔的位置非常刁鑽——小鼠要想拿到孔裡的食物，必須用某只特定的爪子才能夠得到。這樣一來，科學家就可以強制小鼠只用左爪或只用右爪吃飯。



結果發現：強制小鼠用右爪吃飯，只訓練5到7次，它就變成了“右撇子”。之後即使不限制小鼠用爪自由，它還是會優先用右爪去夠食物，而且這種習慣能持續一個月以上。如果強制用左爪吃飯呢？同樣，小鼠也會變成“左撇子”。這說明，左右手的偏好，其實是可以通過後天訓練出來的。



關鍵的地方來了！科學家又做了一個反向糾正實驗：先讓小鼠習慣用一只爪，然後強制它們改用另一只爪子吃飯。結果發現，小鼠右撇子習慣一旦形成，就特別頑固，難以糾正；但是左撇子更容易“屈服”，被“掰”成右撇子。



哪怕強制小鼠一會兒用左爪，一會兒用右爪，最終大多數小鼠還是偏好右爪，衹有少數小鼠會保持“倔強”，怎麼訓練都不肯改用右爪，這也完美復刻出人類中絕大多數是右撇子的真實情況。



基於這些發現，該研究提出了“右偏好後天保守假說”：人類的利手並非與生俱來，而是在生命早期單手使用過程中迅速形成的。右手偏好較左手更容易穩定保持，從而在個體發展中逐漸累積優勢；再叠加以右手主導的社會環境的不斷強化，最終構成了人類社會的“右手世界”。



來源：央視新聞