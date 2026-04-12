藍營彰化縣長提名風波　最快周三中常會定案

中評社台北4月12日電／國民黨彰化縣長提名之亂因早表態參選的立委謝衣鳳、彰化縣政府參議柯呈枋及彰化縣工策會總幹事洪榮章發表聯名聲明，要求鄭麗文黨主席回歸在地徵召，在他們3人中，擇優徵召1人代表黨參選彰化縣長後，再度引發熱議，對此國民黨彰化縣黨部主委蕭景田12日表示，他是縣黨部主委，不論黨中央提名誰，他都會全力輔選。



《中時新聞網》報導，蕭景田指出，針對謝衣鳳等人發出的聯明聲明，黨祕書長李乾龍今天有致電詢問他的意見，他回應“沒有意見”。



他認為黨內多人表態參選是好事，代表對國民黨在彰化縣延續執政有信心。目前除謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章外，還有魏平政表態參選，他對4人皆平等看待，也持續鼓勵魏努力到最後。



蕭景田指出，國民黨有多人爭取提名參選彰化縣長，這是很正面的發展。他強調，在當縣黨部主委之前，他可以表態推薦，“我推薦魏平政參選在我當了主任後，就已經是過去式了”。他現在角色不同，坐上主委之位就是輔選執行者的角色，不能再針對單一人士表態，誰最後出線他平常心看待。



他有向黨中央建議，這幾天可再就當前局勢與各參選人優勢、提名利弊進行評估；至於基層最關心的提名人選何時能抵定，他推估最快將在本周三中常會確定。