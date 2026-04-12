藍營宜蘭提名驚爆變數！四名戰將集體不登記

中評社台北4月12日電／宜蘭藍營提名作業驚爆變數！國民黨宜蘭縣黨部2026年選舉黨內提名登記於4月10日截止，卻傳出議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、頭城鎮長蔡文益及議員黃雯如等4名關鍵戰將，集體未完成登記，震撼地方政壇；截至截稿前，4人均未接電話做回應。



據瞭解，此次“集體缺席”的4人，橫跨議會龍頭、現任首長及艱困選區布局人選，皆為藍營守土重要戰力，卻在登記關頭同步缺席，時機點敏感，引發外界高度聯想。地方人士直言，背後恐非單純“程序問題”，而是黨中央與地方對提名節奏與方式的認知落差，甚至不排除牽動更深層的政治角力。



《中時新聞網》報導，基層不滿聲浪也隨之浮現。有地方人士指出，縣黨部在登記前未明確說明是否採“徵召優先”策略，僅寄發制式通知，缺乏實質溝通，讓部分現任者感到被動甚至不被尊重；加上民進黨在多個鄉鎮市已啟動徵召布局，藍營若仍拘泥登記制度，恐在節奏上落於下風。



對此，縣黨部回應，提名通知為統一寄發，坦言“可能在溝通上出現落差”，但強調現任優先徵召與艱困選區採徵召，本就是既定原則，並無改變。黨部也指出，將儘速召開提名小組會議，針對現有名單審查評估，不排除全面轉向徵召模式，以求戰力整合。



據藍營地方人士分析，議長張勝德甫歷經縣長初選，該場民調競爭被視為藍營在宜蘭推動民主機制的重要里程碑；陳美玲任內施政穩定，綠營一度難尋對手，最終由中央發言人韓瑩返鄉參戰，選情仍被評估為相對穩定。



至於員山鄉，藍營原本苦無人選，最後由議員黃雯如在勸進下出戰，面對民進黨同樣採徵召策略，地方認為藍營若順勢轉向徵召，反而有助集中資源、強化整合。頭城鎮長蔡文益則持續備戰連任，民進黨方面也坦言該區為“超級艱困選區”，仍在協調適當人選應戰，盡量縮小與國民黨參選人的得票差距。