俯瞰河套香港園區 建設運作熱火朝天

園區內建設熱火朝天，圖中左側是已建成運作的濕實驗室大樓（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）河套合作區是國家“十四五”規劃下的粵港澳大灣區四個重大合作平台之一，其中河套香港園區（河套深港科技創新合作區香港園區）的建設備受關注。日前，中評社記者有機會登上已建成的河套香港園區人才公寓頂層，一睹建設中的園區現狀。



河套是國家“十四五”規劃下粵港澳大灣區唯一以科技創新為主題的合作平台，以“一河兩岸、一區兩園”的模式與深圳園區協同發展，發揮河套地區獨特的地理優勢，以及深圳與香港的制度優勢。河套香港園區在去年12月22日正式開園。開園後，最先投入使用的是第一期首三座大樓，包括兩座濕實驗室大樓及一座人才公寓。兩座主要供生物及化學研發之用的濕實驗室大樓，提供共約32000平方米樓面面積，去年落成至今已有接近80間來自本地及海內外的機構和企業陸續進駐，使用率近九成。



中評社記者日前登上五層樓高的人才公寓頂層，俯瞰四周，能看到園區內正在建設的大樓，工人和機器運作熱火朝天；能看到附近落馬洲口岸的交通及建築；還能看到一河之隔的深圳，高樓林立的城市景觀。不過，在香港一側，主要是山地與零星村落人家，能感受到開發空間的廣闊。