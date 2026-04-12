周小柯：習鄭會為兩岸和平注入新動力

北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯（中評社資料圖） 中評社北京4月14日電（記者 焦陽）“國共兩黨在堅持‘九二共識’、反對‘台獨’的共同政治基礎上重啟高層對話機制，有利於緩解台海緊張局勢，為兩岸關係和平發展注入新動力。”北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯接受中評社記者採訪時，這樣評價時隔十年後再次舉行的國共領導人會面。



談到此次會面對兩岸關係發展的重大意義，周小柯表示，首先，有利於維護台海和平穩定和兩岸關係和平發展。國共兩黨在堅持九二共識、反對“台獨”的共同政治基礎上重啟高層對話機制，有利於緩解台海緊張局勢，不斷積累善意，為兩岸關係和平發展注入新動力。



其二，有利於增進兩岸同胞的利益福祉。此次會面有助於深入推動兩岸經貿、文化、基層、青年等領域的交流合作，深化兩岸各領域融合發展，讓兩岸交流合作紅利惠及更多的兩岸同胞。



其三，有利於攜手兩岸同胞共創兩岸關係美好未來。此次會面有助於凝聚兩岸攜手合作、振興中華的人心和力量，共同為兩岸關係的美好未來努力奮鬥。



對於習近平就兩岸關係發展提出的四點堅持，周小柯認為，四點堅持是一個有機整體，正確認同是基礎，和平發展、交流融合是路徑，偉大復興是目標。這四點層層遞進，既有原則立場，也有務實做法，更有長遠願景。



習近平在講話中首先強調堅持以正確認同促進心靈契合。對此，周小柯認為，正確認同是兩岸同胞心靈契合的基礎，而心靈契合又是兩岸關係行穩致遠的基礎。如果沒有正確認同，就很難產生真正的互信；沒有心靈契合，再多的交流也可能流於表面。衹有兩岸同胞真正心靈契合，才能做到心往一處想、勁往一處使，齊心協力共同守護好、建設好中華民族的共同家園，持續增進兩岸同胞的利益福祉。

