美媒：關霍爾木茲效益漸減　伊朗過度博弈風險

中評社台北4月12日電／美伊和平談判11日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德登場。《華爾街日報》指出，伊朗正以勝利者的姿態邁入此次談判，基於對霍爾木茲海峽的掌控，讓伊朗有資本在談判中拖延時間。但儘管手握強牌，伊朗也面臨過度博弈的風險。



此前，伊朗試探美國實力的極限，並在歷時40天的戰爭後掌控霍爾木茲海峽，進而撼動全球能源市場。美以雖已暫停對伊朗的轟炸行動，但每過一天，德黑蘭對全球石油和天然氣供應的扼制就更緊一分。只要霍爾木茲海峽不恢復自由通航，這勢必會推高油價。



《中時新聞網》援引報導，美國智庫“大西洋理事會”中東計劃主任韋克士勒說：“從德黑蘭的角度看，他們認為自己抓住了特朗普軟肋。他們認為自己把世界經濟武器化，扛住美國所有的打擊，且最終屹立不倒。特朗普先眨眼了。”



“卡內基國際和平基金會”高級研究員薩賈德普爾也指出，伊朗政權中的某些勢力，還有另一個將美國逼到極限的理由，“在伊斯蘭革命衛隊內部，有些人不介意延長戰爭，因為一旦轟炸停了，民眾的不滿就會捲土重來。”



然而從長遠來看，德黑蘭可能會發現。自己並沒有想像中那麼充裕的時間。到目前為止，特朗普一直容忍伊朗關閉霍爾木茲海峽而未採取任何行動。但2月集結的大規模美軍力量仍在該地區，這是一個不容完全忽視的威脅。



此外，伊朗持續關閉霍爾木茲海峽，恐損害其自身石油出口，而波斯灣國家已誓言抵制伊朗收通行費的計劃。伊朗的這一籌碼，雖在未來數周和數月內至關重要，但其效力可能會逐漸減弱。