黃清賢：習鄭會為兩岸迎來光明契機

南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社香港4月14日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團，這是國共兩黨領導人時隔10年再次會面。南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸事務部主任黃清賢就此接受中評社記者專訪時表示，會面為兩岸關係迎來了光明的契機，是和平穩定的信號。



黃清賢說，此次會面是國共兩黨領導人時隔10年再次會面，也是延續2016年的和平之旅。“鄭麗文率團訪問大陸的這次和平之旅，在與習近平的見面中揭開了新的序幕。”黃清賢說，這個序幕，代表在當前台灣內部政局混亂、全世界局勢不穩定之際，兩岸關係迎來了一個光明的契機。這個契機對台灣民眾來說是一個和平穩定的信號，對全世界來說，也讓人們看到兩岸的中國人在世界局勢動蕩中努力維護和平穩定。“我們希望讓全世界看到我們是一個和平穩定的力量，希望透過兩岸中國人的努力，為世界開創一個和平穩定的新世紀。”



會見中，習近平就兩岸關係發展提出四點意見：堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。黃清賢認為非常值得關注。



黃清賢解析，首先是中華民族。黃清賢說，兩岸都是中華民族，中華民族歷經五千年發展，擁有引以為傲的中華文化。在中華民族這個大家庭裡，我們可以透過中華文化的情懷，努力讓兩岸同胞生活過得更好。也就是說，透過和平與發展、交流與合作，我們可以讓中國式現代化造福兩岸中國人。透過這種方式，我們不要受到分裂勢力或外部干涉的影響，我們應該自己走正確的道路，讓中華民族更發揚光大，也讓全世界看到中華文化是一種不同於西方以鄰為壑的霸道文化。我們可以和平共處，讓中國越來越好。



黃清賢指出，四點意見首先提到“堅持以正確認同促進心靈契合”，這一點也是基於中華民族和中華文化。“因為我們是同文同種、同根同源的中華民族，所以更有基礎、更有實力和背景來增進彼此正確的認同。尤其在中華文化的根脈下，我們可以透過文化的統一和包容的力量，讓彼此心靈更加契合。兩岸攜手走向現代化，這一現代化不僅讓我們兩岸中國人過得更好，也可以向全世界展示：在世界動蕩之際，我們能讓民眾享有和平穩定、幸福生活的現代化。”