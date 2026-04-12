劉瀾昌：國共默契　習鄭會為兩岸走向定調

香港中觀研究所所長劉瀾昌（中評社資料圖） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平10日在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團並發表重要講話，引發高度關注。香港中觀研究所所長劉瀾昌就此接受中評社記者專訪時表示，會面給支持兩岸和平的力量帶來強大動力。



劉瀾昌表示，此次會面是兩岸關係發展中很重要的一次會面，為兩岸關係走向確定主要的基調和方向，給予了支持兩岸和平的力量強大動力。“現在國際環境變亂交織，世界各地人民心底都非常渴望和平。我相信台灣2300萬同胞也希望台灣能在和平環境裡發展。因此鄭麗文此次赴大陸主打和平牌，以兩岸和平為主旨和主要訴求，也希望把這種信息帶回島內。”



劉瀾昌提到，值得注意的是，國共之間有默契和共識，雙方都非常同意兩岸都是中國人，並強調維護中華民族文化，肯定未來兩岸關係不僅要和平發展，而且要走向中華民族的偉大復興。“我認為這次訪問是國民黨最正確的路線。”劉瀾昌說，島內“台獨”勢力包括賴清德政權的倒行逆施，是不得人心的、開歷史倒車的。國民黨抓住中華民族這個歷史事實走回正確的路線，才能在往後選戰中加分、壯大氣勢。“我對這次訪問的未來是看好的。”



在會見中，習近平就兩岸關係發展提出四點意見：堅持以正確認同促進心靈契合，堅持以和平發展守護共同家園，堅持以交流融合增進民生福祉，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。劉瀾昌解析，習近平講話站在兩岸格局和當前國際格局的高度，看得很遠。兩岸是中國人，兩岸要共同為中華民族偉大復興去努力，心靈契合是一個非常重要的基點和立足點。“講話高屋建瓴地抓住了這些問題，我們往這個方向堅定走下去，保持戰略定力、久久為功，必然會達到最終目標。”