美伊停火後霍爾木茲海峽通航量未有實質性回升

中評社北京4月12日電／新華社報導，英國航運媒體《勞埃德船舶日報》總編輯理查德·米德10日接受新華社記者專訪時表示，美國和伊朗宣布停火後，霍爾木茲海峽的通航量並未出現實質性回升，伊朗仍牢牢掌握霍爾木茲海峽，通航問題預計將成為美伊談判的核心焦點。



總部位於英國的海事分析公司溫沃德發布的數據顯示，8日僅跟蹤到5艘散貨船駛出霍爾木茲海峽，均通過受伊朗伊斯蘭革命衛隊控制的通道航行。9日，船舶進出該海峽的活動增加有限。“停火宣布以來，沒有觀察到有多少船只通過霍爾木茲海峽。相反，通航量甚至有所下降。”米德說，這在一定程度上是由於航運業正在觀望，試圖弄清未來的通航條件。



他指出，目前，伊朗仍在很大程度上掌控霍爾木茲海峽，並要求所有過往船只向伊朗伊斯蘭革命衛隊報備。在未獲得伊方同意的情況下，任何船只均不得通行。



米德說，在所有被困的船只中，有大約600艘大型遠洋船。根據他與這些船東的溝通，絕大多數大型船只在下一步局勢明確前不會移動。“所有人都在等待談判結果，希望今後能在不會遭到襲擊的情況下通過海峽。”



米德認為，霍爾木茲海峽通航問題將成為美伊談判中的關鍵議題。“霍爾木茲海峽承擔全球約20%的能源出口，對所有國家都至關重要。”他同時指出，美國總統特朗普曾多次表示美國不依賴經由該海峽的石油，“這條海峽運輸的不僅僅是石油，還有大量國際大宗商品。油價會直接受到原油流動的影響，而油價變化又會影響從地緣政治到食品價格等各個層面。”



“航運業希望建立一個清晰、安全的通行方案，使船只能夠不受襲擊、自由通過。但這一過程必須在外交層面達成停火協議的前提下進行。”他說。



米德預計，即使在美伊就通航達成共識、傳統航道恢復等理想情況下，消除霍爾木茲海峽危機的影響也需要數周甚至數月時間。



米德還說，如果通航恢復，油輪將優先放行，因為油價至關重要。“讓已經裝貨的油輪駛出海灣是首要任務，然後還需要讓壓載油輪進入，煉油廠重啟需要幾天甚至幾周。”此外，集裝箱船、幹散貨船的重新調配，以及因堵塞而卸錯港口的空集裝箱運回，則需要數月時間才能完成。