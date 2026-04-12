【
大
中
小
】 【
打 印
】
俄羅斯烏克蘭互相指責對方違反停火協議
http://www.CRNTT.com
2026-04-12 17:47:25
中評社香港4月12日電／俄羅斯和烏克蘭互相指責對方違反停火協議。
香港電台報導，俄羅斯國防部通報，根據總統普京的命令，特別軍事行動區內所有俄軍嚴格遵守停火，但從停火開始至星期日早上8時，俄方已記錄到烏克蘭武裝部隊違反停火1971次，其中烏克蘭無人機襲擊俄羅斯庫爾斯克地區，造成包括兒童在內的平民受傷。
烏克蘭軍方則說，自停火開始以來，俄軍已違反停火協議2299次，包括479次砲擊和超過1700次無人機襲擊。
俄烏雙方早前同意在東正教復活節停火32小時，由莫斯科時間星期六下午4時至星期日午夜。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
俄國防部稱俄烏互換175名被俘人員
(2026-04-12 10:31:55)
俄稱打擊烏軍多個目標 烏稱打擊俄油庫
(2026-04-12 10:25:10)
澤連斯基：烏已開始接收新一批“愛國者”導彈
(2026-04-11 10:28:00)
俄稱打擊烏軍用機場 烏稱擊落大量無人機
(2026-04-06 08:44:36)
烏克蘭：美總統特使或於月中到訪
(2026-04-05 09:59:09)
烏克蘭動員女性上戰場引發爭議
(2026-04-05 03:25:21)