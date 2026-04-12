俄羅斯烏克蘭互相指責對方違反停火協議

中評社香港4月12日電／俄羅斯和烏克蘭互相指責對方違反停火協議。



香港電台報導，俄羅斯國防部通報，根據總統普京的命令，特別軍事行動區內所有俄軍嚴格遵守停火，但從停火開始至星期日早上8時，俄方已記錄到烏克蘭武裝部隊違反停火1971次，其中烏克蘭無人機襲擊俄羅斯庫爾斯克地區，造成包括兒童在內的平民受傷。



烏克蘭軍方則說，自停火開始以來，俄軍已違反停火協議2299次，包括479次砲擊和超過1700次無人機襲擊。



俄烏雙方早前同意在東正教復活節停火32小時，由莫斯科時間星期六下午4時至星期日午夜。



