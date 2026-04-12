頻頻點讚智能化　鄭麗文稱老公也是“米粉”

鄭麗文點讚小米汽車全自動化（中評社 林艷攝） 中評社北京4月12日電（記者 林艷）中國國民黨主席鄭麗文4月12日上午在北京參訪小米汽車工廠，全程興致高昂，頻頻點讚，並透露老公是小米粉絲，家裡都是小米的東西。



上午10點，鄭麗文一行抵達小米汽車工廠體驗中心。一走進大廳，懸掛在莫比烏斯環上的卡布里藍色小米SU7吸引眾人目光，訪問團不少成員拿起手機拍攝。小米集團合夥人、總裁盧偉冰在旁介紹，這款車色的靈感來自意式海島的海蝕藍洞，鮮活、乾淨，也呼應環保理念。



參訪過程，鄭麗文一行看了小米汽車的電池構造和車架組成，隨後受邀坐上鎏金粉色小米YU7體驗。鄭麗文十分喜歡這個顏色，坐進駕駛座，便對車裡的“小愛同學”說，“這個顏色太漂亮了！”



盧偉冰帶著鄭麗文體驗了車內各項功能，包括可調節色溫的化妝鏡，以及透過“小愛同學”語音指令，操作後備箱、前備箱、空調溫度與車窗。關上窗戶，車內隔音效果相當好，記者完全聽不到車內在說什麼。座椅也可調整至休息模式，全程全自動化。



看到記者正在拍攝，盧偉冰順勢介紹，車上也配備拍攝功能。鄭麗文笑著說，“他們拍我們，我們拍他們”！



當得知小米能把手機、家居無縫連接，在車上就能透過小愛同學遠端啟動家裡的小米電器，甚至還能透過車內屏幕查看家中老人的情況，令鄭麗文大為驚歎。



體驗過程中，鄭麗文一再豎起大拇。記者問她感受，她說，一個字“讚”，並說想帶回台灣！