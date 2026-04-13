周文星：習鄭會重開兩岸對話現實通道

南京大學國際關係學院副教授周文星（受訪者供圖） 中評社北京4月14日電（記者 陳思遠）“國共領導人時隔十年再次會面，重新打開了一個以‘對話替代對抗’的現實通道，將兩岸關係重新拉回到民生和發展這個中心。”中共中央總書記習近平10日上午在北京會見了鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團並發表重要講話。南京大學國際關係學院副教授、特聘研究員、博士生導師周文星就此接受中評社採訪時，作出以上表述。



談及國共領導人時隔十年再次會面的意義，周文星認為，最重要的意義在於它是在當前台海關係持續緊張的背景下進行的，重新打開了一個以“對話替代對抗”的現實通道。自2016年以來，兩岸官方互信持續流失，2024年後緊張態勢進一步加劇，而這次國共兩黨領導人能夠再次正式會面，說明兩岸關係並非只能沿著對抗邏輯不斷下滑，仍然可以通過溝通來管控分歧、降低風險、穩定局勢。



他指出，會面之所以能夠進行，根本在於雙方堅持的共同政治基礎。台灣問題雖然複雜，但關鍵仍在於能否堅持“九二共識”、反對“台獨”，並確認“兩岸同屬一個中國”這一根本認知。“習鄭會”進一步確認、夯實了上述共同政治基礎，這種共識在當前形勢下不僅是原則問題，更是防止誤判、衝突和外部干擾的“穩定器”。



周文星還強調，另一個重大意義是將兩岸關係重新拉回到民生和發展這個中心。和平不是抽象口號，而是關係到普通民眾就業、教育、經貿、基層往來和未來預期的現實條件。習近平總書記歡迎台灣同胞到大陸發展、歡迎台灣優質農漁產品進入大陸市場，這些都表明會面不只是政治象徵，而是實質性地說明和平能創造機會、交流能減少誤解、合作能帶來實惠。



會見時，習近平在講話中強調，要把兩岸關係的未來牢牢掌握在中國人自己手中。對此，周文星分析，這是一個鮮明的主體性信號，再次強調台灣問題屬於中國內政的本質，兩岸關係發展也自然就應由兩岸人民共同決定，凸顯了中國人的主體性意識。同時，這也是一個反干涉信號。在當前外部勢力不斷借台灣問題施壓、介入的背景下，這句話實際上是對“外部變量”的強烈反對。



此外，這一表態也是一個促合作、促對話的信號。周文星認為，強調兩岸關係未來掌握在中國人自己手中，不只是強化原則和主權，也意在說明兩岸只要堅持交流、對話，逐漸積累互信，就能把局勢從風險邊緣往回拉，把和平發展的主動權抓在自己手裡。

