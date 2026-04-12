彭韜：國共共擔民族大義 帶來兩岸新契機

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、教授彭韜（中評社 資料照） 中評社北京4月13日電（記者 陳思遠）“此次國共領導人會面是一次承前啟後、繼往開來的重要事件。它不僅為當前緊張的兩岸關係帶來了積極信號，更為未來兩岸關係的和平發展指明了方向，推動了兩岸交流合作邁向機制化和民生化。”華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、教授彭韜就國共領導人時隔10年再次會面一重大事件接受了中評社記者的採訪，肯定了此次會面對兩岸關係發展的積極意義。



國共領導人會面鞏固兩岸政治基石 錨定兩岸自主敘事



彭韜指出，此次會面有四重意義。第一，重啟高層對話，鞏固兩岸政治基石。他認為，此次會面最核心的意義在於重啟了國共兩黨之間的高層對話機制並鞏固了“九二共識”這一關鍵政治基礎。標誌著兩黨高層交往機制的恢復，推動兩岸對話從“無官方溝通、僅民間往來”的脆弱狀態，回歸“政黨高層引領、制度化交流支撐”的穩健結構，有力回擊了“台獨”勢力及外部勢力對一個中國原則的歪曲，鞏固兩岸關係的根本政治前提。同時此次會面精準回應了台灣民眾對安全與穩定的核心關切，展現了大陸方面“為兩岸謀和平”的誠意，為兩岸關係的和平發展注入了關鍵的穩定力量。



第二，著眼於為兩岸同胞帶來實實在在的利益，為台灣同胞提供了廣闊的發展舞台。他提到，習近平總書記在講話中特別強調要“以交流融合增進民生福祉”，並提出了三個“歡迎”，預示著今後將以黨際交流為牽引，有望推動兩岸在經貿合作、文旅往來、青年交流等領域恢復活力，直接回應了台灣業者和青年的期待，從而有利於增進瞭解、化解誤解，讓兩岸融合發展的紅利惠及更多基層民眾。



第三，此次會面站在民族復興的高度，強調了兩岸同胞的共同責任與未來。他表示，習近平總書記強調兩岸同胞要“站穩民族立場”、“堅持民族大義”，堅定守護好中華民族共同家園，台灣同胞應正確認識國家發展道路，將個人前途與民族復興緊密相連。



第四，反制分裂勢力，錨定兩岸自主敘事。彭韜強調，此次會面有力回擊了外部勢力試圖將台灣問題“國際化”的圖謀，向國際社會清楚傳遞出“中國人的事由中國人解決”的堅定立場，彰顯了大陸在兩岸關係中的主導能力。同時鄭麗文率團訪問大陸，展現了國民黨堅持走和平路線的決心，有助於凝聚島內支持和平、反對“台獨”的社會共識，壯大愛國統一力量，有效制衡“台獨”分裂勢力行徑。

