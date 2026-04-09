拓新機 世界互聯網大會亞太峰會將在港舉辦

2026年世界互聯網大會亞太峰會將在香港召開 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）以“數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題的2026年世界互聯網大會亞太峰會將於4月13日至14日在香港召開，為亞太地區開拓數字合作新機遇新市場持續搭建平台。



本次亞太峰會由世界互聯網大會主辦、香港特別行政區政府承辦，將圍繞“智能體創新與應用”“數字金融”“人工智能安全治理”“智惠民生”等數智領域熱點議題展開交流對話。



2025年，世界互聯網大會亞太峰會首次舉辦，來自全球50餘個國家和地區的政府部門、國際組織、企業、民間團體高級別代表以及專家學者等近千名嘉賓相聚香港，深入探討全球數智融合發展新路徑。今年，峰會再度於香港召開，發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢和重要作用，搭建網絡空間國際交流合作平台，回應全球推動互聯網治理體系變革的期盼，為亞太地區發展，塑造新動能、新優勢。



中評社記者查閱峰會議程瞭解到，本次峰會將舉辦開幕式、主論壇暨世界互聯網大會傑出貢獻者盛典以及6場分論壇。



峰會將舉辦兩場能力建設活動：人工智能與網絡安全能力建設高級研修班、“AI安全共治：構建智能時代數字安全屏障”主題沙龍，並圍繞“智惠民生”“數字金融”“人工智能治理”三大主題發布十餘份成果報告，立體呈現人工智能賦能社會發展的前沿探索與深度思考，為構建開放、協同、普惠、安全的人工智能全球治理體系提供支撐。峰會將圍繞智能體創新與應用、數字金融、人工智能安全治理、智惠民生、數智健康、典籍數智化與傳播等主題設置分論壇，回應各方在數智化發展中的共同關切。



此外，本次峰會首設部長級會議，為海內外部長級官員和國際組織代表打造高端交流與對話平台。