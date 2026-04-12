美伊談判為何無果而終？兩大焦點五項原因

中評社北京4月12日電／美國和伊朗代表團在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的談判12日以美方率先宣佈退場結束，未達成協議。



新華社報導，伊斯蘭堡談判期間，雙方談了哪些內容？暴露了怎樣的核心分歧？分析人士認為，這次談判為美伊提供了一個溝通立場的平台，但僅憑一次晝夜談判無法解決雙方核心分歧和結構性矛盾。談判無果而終，伊朗戰事面臨重啟、升級的風險。世界正關注美伊下一步的抉擇。



“無突破、無協議，但未崩盤”



這是一場長達20多個小時的“馬拉松式”談判，也是美伊自1979年以來最高級別的“面對面”談判、自2015年以來的首次直接談判。有中東國家媒體指出，這次談判“無突破、無協議，但也未崩盤”。



從當地時間11日下午至12日，美伊在巴基斯坦的斡旋下，以不同形式舉行多輪談判及相關技術性磋商，並進行書面文本交換。



有分析認為，這次談判讓雙方面對面直接溝通，“把分歧和底線徹底攤開”。



率領美國代表團的副總統萬斯在談判結束後表示，美方在談判中非常明確地說明自身“紅線”，但伊朗方面“選擇不接受美方條件”。而伊朗方面表示，伊美在一些問題上達成了共識，但在兩三個重要問題上存在分歧，最終未能達成協議。



伊朗外交部發言人巴加埃12日說，伊美就主要談判議題的多個方面進行了討論，包括霍爾木茲海峽問題、核問題、戰爭賠款、解除制裁以及徹底結束針對伊朗及本地區的戰爭，伊美雙方已交換大量信息和文本。



目前，伊美下一輪談判的時間、地點及計劃尚未公佈，雙方代表團已離開伊斯蘭堡。不過，伊朗方面表示，伊朗同巴基斯坦等方的聯繫和磋商將繼續進行。

