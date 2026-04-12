談判無果，伊朗局勢發展的幾種可能

中評社北京4月12日電／20多個小時，數輪會談，但美國和伊朗自1979年以來最高級別“面對面”談判，12日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡無果而終。這一結果並不出人意料，那麼接下來局勢將如何演變？



新華社報導，在矛盾未解決、對立未緩解的背景下，美伊戰火會否重燃，甚至升級？專家認為，伊斯蘭堡談判後，伊朗局勢發展或有幾種可能。



——維持停火和談判窗口。伊斯蘭堡談判雖未取得突破，但並沒有立即“崩盤”。多家國際媒體解讀，率領美國代表團的副總統萬斯在談判後的表態暗示，美國方案依然可以成為未來談判基礎，美伊潛在談判通道仍然敞開。伊朗外交部發言人巴加埃也表示，“外交永遠不會結束”，伊朗與巴基斯坦等方的聯繫和磋商將繼續進行。



專家認為，美伊伊斯蘭堡談判能夠實現，說明雙方在戰場消耗和國內壓力等因素下，均有外交談判意願。雙方達成的兩周停火共識理論上尚存，這也意味著談判窗口並未完全關閉。



以色列軍事專家羅恩·本-伊沙伊認為，美伊目前都面臨不小的內外壓力，難以輕易放棄通過第三方斡旋或直接接觸等外交途徑繼續試探性磋商。上海外國語大學教授王有勇認為，後續美伊可能就局部停火、凍結部分制裁等議題達成臨時“小協議”，為後續談判爭取更大空間。



——雙方陷入“邊打邊談”。伊斯蘭堡談判再次暴露出美伊在眾多關鍵議題上的巨大立場差距。專家指出，美伊難以在短期內談出結果，但“速戰速決”的可能性也不大，更有可能出現邊打邊談的局面。王有勇認為，雙方也有可能進入“有限升級＋斷續談判”的狀態，相互“要價”，不排除美方再次使用極限施壓等手段。



分析人士指出，美伊之間或呈現一種“高緊張僵局”。對特朗普政府而言，當前衝突成本顯著上升、美國國內壓力不斷增大，加之其對中東地區的增兵尚未到位，美國發動大規模軍事行動的決策空間受到限制。



有美國媒體提出了一種介於打與談之間的可能路徑：衝突不再升級，但核心問題被擱置。伊朗逐漸與周邊國家協調恢復霍爾木茲海峽通行，美國則在不正式承認的情況下逐步減少軍事參與。這種狀態短時間內會降低衝突烈度，但無法消除衝突根源，地區將長期處於風險之中。

