且十：鄭麗文的突破－－以台灣視角連結兩岸

中評社香港4月13日電（作者 且十）鄭麗文12日結束了6天5夜的大陸行回到台灣。鄭麗文留給兩岸的不僅是衣著得體的亮麗身影，更有她對兩岸和解、兩岸和平的孜孜以求。兩岸要和解、兩岸要和平，離不開兩岸交流的政治基礎，即堅持“九二共識”，反對“台獨”。在民進黨“去中國化”教育及污名化“九二共識”的“台獨”分裂操作下，兩岸“中國人”、兩岸同屬一個中國等10年前為大多數台灣人認為理所當然的觀點，現在在島內已成為政治禁忌，說服島內民眾正確認識兩岸關係已成為大陸及藍營政治工作者的一項必須完成的艱巨任務。鄭麗文的訪問受到島內主流民意的肯定，就在於她以台灣的視角連結兩岸，讓台灣民眾重新認識了兩岸。



一是用台灣人悼念孫中山說明大陸才是祖國。鄭麗文在南京拜謁中山陵後在博愛廣場發表講話，講話一開始就把大家帶進了1925年3月台灣同胞悼念孫中山的場景。



她說，當時台灣已經淪為日本殖民地長達30年，台灣人身份尷尬、處境艱難，沒有辦法像在大陸的中國國民，可以直接宣洩對中山先生的悲愴之情。但台灣各界悲痛難忍，被稱為“台灣孫中山”的蔣渭水先生親自撰寫了《台灣民報》社論“哭望天涯吊偉人－－哀孫先生之死”，一句“想此刻四萬萬國民正在哀悼痛苦吧！遙望中原，我們也禁不住淚泉怒湧”。“遙望中原”，這既是對中山先生的悼念，也是台灣人對祖國懷念。鄭麗文說辛亥革命成功之後，台灣人滿眼興奮，當時的台灣知識分子希望革命成功之後的中國，可以奮發圖強，早日收復台灣，結束日本的殖民統治。是的，當時的台灣知識界，都知道“欲救台灣必先救祖國”。鄭麗文的論述無可辯駁告訴兩岸，即使在日本高壓統治台灣的殖民地時代，台灣的知識分子也沒有忘了他們是中國人，沒有忘了台灣是中國的，他們盼著祖國強大早日收回台灣。那麼，今天的台灣還有什麼理由不承認兩岸是一家人，兩岸同屬一個中國？



二是用國共兩黨恩怨說明兩岸分離的根源。



1945年，中國人民取得抗日戰爭勝利，台灣終於光復回歸祖國懷抱。但是，“戰後千瘡百孔的中國陷入了國共內戰”，鄭麗文在參觀洋山港碼頭後發表談話說，講上海港“在國共內戰犧牲了數百萬人的性命之後，1949年這裡又成了離別的港口，許多我們熟悉的長輩在這裡搭船，最後一眼望著故土，想記下故鄉最後的模樣，而他們很多人果然來不及回來”。鄭麗文沒有講這場戰爭的原因，只是用當年敗退台灣的國民黨老兵的視角，告訴兩岸，台灣在1945年中國抗日戰爭勝利後已經回歸中國，



但它又因為蔣介石在內戰中失敗退據台灣使兩岸分離，很多人因為兩岸分離而再也沒有能夠踏上故鄉的土地。這是中華民族的悲傷，今天，我們難道還要讓這個悲劇再演嗎？



三是用中山思想印證“九二共識”。



鄭麗文在博愛廣場的講話中說到：今天，時隔21年之後，麗文再度來到了中山陵，踏上了392階台階，看到了象徵“三民主義”的三大平台、“五權憲法”的五大設計，讓兩岸可以開始和解交流對話的“九二共識”，想到了當年總理遺訓的志業，兩岸還沒有癒合的傷口。兩岸為什麼有“九二共識”？因為當年國民大會根據孫中山先生“五權憲法”思想制訂的憲法裡，台灣是中國的，兩岸是不可分割的，現在的台灣地區領導人是對著這個憲法、在孫中山像下宣誓的，你否定“九二共識”，不承認兩岸同屬一個中國，你內心沒有愧嗎？



鄭麗文訪問大陸的數場講話，她沒有刻意地從理論上去論述兩岸關係，她只是不經意間用台灣人都熟悉的蔣渭水、張我軍、陳明忠的故事，串連起孫中山、國民黨、還有那些老兵，用台灣的視角審視兩岸的歷史、兩岸的文化，得出“九二共識”、反對“台獨”的正當性、必要性、必然性。只要完整地看完她的講話，你還不承認兩岸同屬一個中國、兩岸都是炎黃子孫、兩岸都是中華民族、兩岸都是中國人，你大概率快要不是人了。



在民進黨營造的“反中抗中”氛圍占據島內主流意識形態的當下，鄭麗文的努力是難能可貴的，她的努力也在獲得島內民眾的肯定，“避戰謀和”正在成為島內主流民意。