快評：大陸融冰十策釋放清晰政策和政治訊號

中評社快評/中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸甫落幕，中共中央台辦旋即授權發佈十項兩岸交流合作新措施，釋放清晰的政策和政治訊號。



其首要意義在於以民生為橋，築和平之基。從推動福建沿海與金門、馬祖“新四通”，到全面恢復兩岸客運直航、便利台灣農漁產品輸陸，措施皆緊扣島內基層民眾生計痛點。中國國民黨副主席張榮恭所言“托鄭之手送台之禮”，點明其意在回應台灣社會期待，以經濟福祉與便利往來消融隔閡，夯實兩岸關係和平發展的民意基礎。



其次，機制化探索釋放長遠信號。建立國共兩黨常態化溝通機制與青年雙向交流平臺，超越短期紅利，著眼於兩岸互信的深層構建。此舉既是對堅持“九二共識”政治力量的明確支持，亦是對兩岸關係未來框架的潛在鋪墊。青年交流的強化，更意在培育跨越海峽的情感紐帶，為和平發展積蓄長遠動能。



再者，以開放促融合，拓寬互動維度。允許優質台灣影視作品登陸、支持中小微企業開拓大陸市場、研究設立對台小額交易市場等措施，在文化認同與經濟互利上雙軌並進。這種“軟性融合”策略，旨在兩岸社會肌理中編織更緊密聯結，使“兩岸一家親”理念具象化。



此十項措施，是大陸在兩岸關係複雜變局中釋放的清晰信號：堅持“九二共識”底線，以務實行動展現推動和平發展的誠意與韌性。其成效雖繫於島內政治生態，但無可否認，民心所向的和平發展大潮，終非政治藩籬所能阻擋。

