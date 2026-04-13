美稱美東時間周一上午封鎖伊朗港口海上交通

美伊談判在“不信任和猜疑”中無果而終。美國副總統萬斯在談判結束後召開簡短記者會。（新華社 資料圖片） 中評社香港4月13日電／美軍中央司令部12日說，將根據總統命令於美東時間13日10時開始對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫就伊美談判表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，將給美國“一個更大的教訓”。



美軍中央司令部當天在社交媒體上宣佈針對伊朗相關封鎖措施，稱這些措施適用於所有進出伊朗港口及該國沿海區域的各國船隻，涵蓋位於波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。與此同時，往返於非伊朗港口、通過霍爾木茲海峽的船隻將不會受到干擾。



當天早些時候，美國總統特朗普接受媒體採訪時說，美國將調集更多掃雷艇前往霍爾木茲海峽，北約將為美國提供幫助，一些海灣地區國家已經開始提供幫助。他還說，清理霍爾木茲海峽“不會耗時太長”。



新華社報導，有關美艦船此前是否穿行霍爾木茲海峽，伊朗媒體12日進一步披露，美軍兩艘驅逐艦試圖進入波斯灣，伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍將其“鎖定”後，美方軍艦被迫撤退，距離被徹底摧毀“僅差數分鐘”。



伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台就此報導說，兩艘美軍驅逐艦試圖穿越霍爾木茲海峽但未能成功，已演變為一次“失敗的宣傳行動”。美軍艦試圖通過霍爾木茲海峽的目的是在停火局勢下“製造虛假成果”，並對伊美談判施加影響。



據伊朗法爾斯通訊社12日報導，議長卡利巴夫在談判返程時表示，與美談判歷時超過20小時，雙方進行了“極為密集、嚴肅且充滿挑戰性”的會談，伊方舉措展示誠意，推動了談判進展。他表示，不到一年內，伊朗兩度在談判進行期間被攻擊，因此應由美方來“贏得我們的信任”。但在這方面，“我們在談判中從他們身上甚少看到”相關努力。他喊話美國總統特朗普，“如果要打仗，我們奉陪；如果以理性來談，我們以理性相對”。



美伊伊斯蘭堡談判未達成任何協議。此次談判由巴基斯坦居中斡旋，先是巴方分別與美伊雙方代表團談判，然後是三方“面對面”談判。這是自1979年以來美伊兩國最高級別的“面對面”談判。伊方說，談判處於“不信任和猜疑的氣氛中”，雙方在兩三個重要問題上存在分歧。