匈牙利蒂薩黨在國會選舉中獲勝

中評社香港4月13日電／匈牙利國家選舉辦公室12日晚公佈的初步計票結果顯示，由毛焦爾·彼得領導的蒂薩黨在當天舉行的國會選舉中獲勝。



根據對96.37%選票的計票結果，蒂薩黨得票率為53.69%，預計將獲得國會199個議席中的138席，超過三分之二。由總理歐爾班領導的執政聯盟（青民盟和基民黨）得票率為37.72%，預計獲得55席。極右翼政黨“我們的祖國”運動得票率為5.90%，預計獲得6席。其餘參選政黨得票率未達到進入國會所需的5%門檻。



新華社報導，初步統計顯示，有投票資格的約810萬名選民中，約77.8%參與投票，投票率創歷史紀錄。



當晚，毛焦爾在布達佩斯向支持者發表講話說，蒂薩黨已獲得建設一個運轉良好的國家的使命。他還表示，匈牙利將再次成為歐盟和北約的堅定盟友。



匈牙利總理歐爾班當晚承認敗選。他向支持者表示，儘管最終計票結果尚未完全出爐，但趨勢已清晰明了。“我們沒有被賦予繼續執政的責任和機會。我對獲勝政黨表示祝賀。”



匈牙利選舉法規定，國會選舉每4年舉行一次。國會共199個議席，其中106個議席由個人選區直接選舉產生，其餘93個議席由進入國會的政黨分配。



此次選舉結果意味著歐爾班自2010年起連續16年的執政生涯將結束。歐爾班曾於1998年至2002年擔任匈牙利總理，2010年重新上台後執政至今。



蒂薩黨是匈牙利新興中右翼政黨。在其競選活動中，該黨以反腐和體制改革為核心主張，倡議重建法治與透明治理，並強調修復匈牙利與歐盟的關係。