內塔尼亞胡任命下任摩薩德負責人

中評社香港4月13日電／以色列總理辦公室12日說，以總理內塔尼亞胡已任命其現任軍事秘書羅曼·戈夫曼為以色列情報和特勤局（摩薩德）的下一任負責人。



以總理辦公室說，戈夫曼任期5年，將在6月接替屆時任期結束的摩薩德現任負責人達維德·巴爾內亞。



新華社報導，內塔尼亞胡的這一任命在以色列國內引發批評，反對者對戈夫曼缺乏情報工作經驗表示擔憂。