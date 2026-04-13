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美伊談判未達協議　油價升穿100美元
http://www.CRNTT.com   2026-04-13 09:13:15
　　中評社香港4月13日電／國際油價反彈至每桶100美元以上，美國和伊朗談判未能達成協議，美國總統特朗普宣布，阻止任何船隻進出霍爾木茲海峽。

　　倫敦布蘭特期油高見每桶102.6美元，較早時報102.37美元，升幅逾7%。

　　香港電台報導，紐約期油高見每桶105.53美元，較早時報104.55美元，升幅逾8%。

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