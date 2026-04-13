美軍稱將對伊朗港口海上交通實施封鎖

中評社北京4月13日電／新華社報導，美軍中央司令部12日說，將根據總統命令於美國東部時間13日10時開始對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。



聲明說，該封鎖措施適用於所有進出伊朗港口及該國沿海區域的各國船只，涵蓋位於波斯灣和阿曼灣的所有伊朗港口。中央司令部說，往返於非伊朗港口、通過霍爾木茲海峽的船只將不會受到干擾。



12日早些時候，美國總統特朗普在社交媒體上說，美軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽，並在國際水域攔截所有向伊朗支付通行費的船只。