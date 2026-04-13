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美媒：特朗普考慮恢復對伊朗有限軍事打擊
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2026-04-13 11:05:21
中評社北京4月13日電／據美國《華爾街日報》12日報導，在美國和伊朗談判未能達成協議後，美國總統特朗普正考慮在封鎖霍爾木茲海峽的同時恢復對伊朗的有限軍事打擊。
報導說，美軍對伊朗進行全面轟炸的可能性較低，因為特朗普不願陷入長期軍事衝突。特朗普還考慮向盟友施壓，要求其承擔長期護航任務。
美軍中央司令部12日說，其部隊將於美國東部時間13日10時起對所有進出伊朗港口的船只實施封鎖。
來源：新華網
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