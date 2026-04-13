英媒：英國不會參與封鎖霍爾木茲海峽

中評社北京4月13日電／據多家英國媒體12日報導，英國不會參與對霍爾木茲海峽的封鎖行動。



英國天空新聞頻道援引一位政府發言人的話報導，英國將繼續支持霍爾木茲海峽恢復暢通，它不應成為收費通道。就此，英國正與法國等國合作組建聯盟。



當天早些時候，特朗普在社交媒體上威脅說，鑒於伊朗在核計劃這一關鍵問題上拒絕讓步，美國海軍將立即開始封鎖霍爾木茲海峽。



來源：新華網