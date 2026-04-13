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內塔尼亞胡稱以色列對黎巴嫩的戰爭仍在繼續
http://www.CRNTT.com   2026-04-13 10:58:47
　　中評社北京4月13日電／當地時間4月12日，以色列總理內塔尼亞胡表示，“以色列對黎巴嫩的戰爭仍在繼續”。

　　以總理辦公室8日早間發表聲明稱，以色列支持美國總統特朗普暫停對伊朗襲擊兩周的決定，但為期兩周的停火不包括黎巴嫩。

　　黎巴嫩衛生部12日表示，自3月2日黎以戰火重燃以來，以色列對黎巴嫩發動的襲擊已造成2055人死亡、6588人受傷。

　　來源：央視新聞客戶端

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