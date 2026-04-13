美以伊“停火兩周”第六天，最新動態

中評社北京4月13日電／參考消息網報導，4月13日，美國、以色列與伊朗“停火兩周”進入第六天。伊朗總統稱美方雙重標準和強權政治野心是達成停戰協議最大障礙，同時表示伊方仍願達成一項公平協議。美國總統特朗普再次威脅，若無法達成協議，就摧毀伊朗能源基礎設施。伊朗議長將美伊談判失敗歸咎於美方。伊朗外交部稱，沒人指望一次談判就達成協議，將繼續與巴基斯坦及友好國家接觸。巴基斯坦外長強調美伊必須恪守停火。



針對特朗普下令封鎖霍爾木茲海峽，伊朗議長強調伊方不會向任何威脅屈服。伊朗伊斯蘭革命衛隊警告軍事艦艇不要駛近霍爾木茲海峽。美軍中央司令部稱將於北京時間13日22時開始封鎖波斯灣所有伊朗港口。



與此同時，以總理稱將繼續對黎巴嫩真主黨開展軍事行動。以軍和黎真主黨繼續在黎南部激戰。黎巴嫩總理則表示正致力於制止以色列與黎真主黨交戰。



以下為截至北京時間13日上午8時的最新動態：



伊朗總統：美方雙重標準和強權政治野心是達成停戰協議最大障礙



據德新社報導，伊朗總統佩澤希齊揚12日在與俄羅斯總統普京通話時說，美國持續奉行雙重標準及其強權政治野心是達成停戰協議的最大障礙。



佩澤希齊揚補充說，伊朗仍然願意達成一項公平協議，以在該地區實現持久和平。



伊朗議長將美伊談判失敗歸咎於美方



據德新社報導，伊朗代表團團長、伊朗議會議長卡利巴夫12日將美伊談判未能達成協議歸咎於美國。

