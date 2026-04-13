大公報：在融入國家發展中追逐青春夢想

中評社香港4月13日電／大公報今天一邊是懷揣對未來多彩想像又帶著成長困惑的香港中學生，一邊是政府官員和業界精英，日前在《大公報》舉辦的“我的升學夢”座談會上進行了面對面交流。經過“過來人”的現身說法、解疑釋惑後，與會同學紛紛表示收穫頗豐，不僅明晰了時代趨勢，亦對未來之路充滿信心。從他們的所思所想、憧憬與志向之中，能感受到香港社會近年來的可喜變化，更見證著香港新一代的青春夢想，正逐漸融入國家發展大潮。



社評說，DSE考試正密鑼緊鼓進行中，也是香港學生和家長更集中思考未來專業選擇、規劃人生成長的時候。當前人工智能對千行百業造成深刻影響，世界政經形勢劇烈變動，都為香港年輕一代帶來更多機遇和選擇，也伴隨焦慮與困惑：未來選什麼專業更好就業？去歐美還是去內地升學好？工作如何兼顧賺錢與服務社會？都是他們最關心的問題。



座談會上，面對教育局、財庫局副局長、大律師和資本執行合夥人等“前輩”，多名來自聖保羅男女中學、協恩中學、滙基書院、路德會呂明才中學、荃灣聖芳濟中學以及觀塘瑪利諾書院等學校的同學們，不但沒有半點怯場，更不斷將這些問題接連向嘉賓拋出；嘉賓們則以自己的成長、求學和職涯鮮活經歷釋疑解惑，現場氣氛熱烈。



會上最集中的提問，是學生和家長對內地升學很有興趣，但不確定是不是更有優勢。參與嘉賓以自己的親身經歷說明，在內地讀大學，可以瞭解內地市場的發展、文化、法規，建立內地人脈，回港發展會更有優勢。同時也不忘提醒同學，在內地讀書，要主動保持對香港的關注，而在香港讀書，更要加強對國情、內地的瞭解。既瞭解國家，又瞭解香港和世界的人才，無論從事什麼行業，都會更有優勢、受到歡迎。還有不少同學關心，未來哪些專業不容易被AI取代，如何平衡就業前景和個人興趣。出席嘉賓也以個人經驗給予建議。



通過座談會，可以看出香港新一代的新風貌，他們思維活躍、視野開闊，英語和普通話同樣流利，展現出中西方文化薈萃的優勢和活力。雖然每個人關心的都是人生的路該怎麼走，講述的都是個人成長中的煩惱和焦慮，但是在整個對話過程中，國家、內地等都是出現最多的高頻詞，說明香港的前途和命運，已經更緊密地和國家連在一起，香港新一代的青春夢想衹有融入國家發展大局，才能獲得更大舞台、實現更大價值。



社評說，過去香港作為高度開放的國際大都會，年輕人都以去歐美留學為優先選擇。但是隨著國家的快速發展和創新科技等各方面的長足進步，香港與內地尤其是大灣區的融合發展，以及世界政經形勢的變化，港人的個人發展和切身利益與國家發展更加息息相關，香港社會的觀念、心態也發生了巨大變化，國家認同、民族自豪感進一步提升。



這是十分可喜的變化，值得倍加珍惜，也需要優化制度和政策配套來保持良好趨勢。比如通過制度對接和規則銜接，實現內地學歷、資質的認可，便利專業人員兩地工作執業；比如繼續平衡好引進人才和本地考生的權益，實現互相促進而不是形成擠佔效應。



社評說，為了推動和促進這一進程，《大公報》一直高度關注青年學生成長、關注教育發展，通過主辦優秀師德師風獎評選等活動，創造條件，搭建平台，提升香港社會尤其是青少年對國情的瞭解、對國家的認同。相信在社會各界的共同努力下，香港的教育事業必將在融入國家發展大局、服務國家戰略中煥發新的生機與活力，香港新一代的青春夢想，也必將在祖國發展的偉大征程中，綻放絢麗光彩。