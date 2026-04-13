中國GDP有望開門紅　首季增速料達5%

一季度中國經濟有望實現“開門紅”。圖為國產汽車在山東港口煙台港集結等待裝船出口。（資料圖片） 中評社香港4月13日電／國家統計局本周四將公布今年一季度國民經濟運行數據。市場機構及專家普遍預期，得益於宏觀政策的前置發力，開年以來中國經濟運行呈現“生產旺、出口強、投資升、消費穩”的特點，製造業和服務業同步改善，房地產對整體投資的拖累亦有所減輕。總體看，中國經濟大概率實現“開門紅”，一季度GDP增速同比有望達5%左右，穩中向好的經濟勢頭將為全年經濟實現“4.5%至5%”的目標奠定基礎。



香港文匯報報導，申萬宏源研究資深高級宏觀分析師屠強觀察到，3月官方製造業PMI按月回升1.4個百分點至50.4%，且在春節錯位影響下，工業增加值增速或達5.4%，一季度工業生產有望延續高位景氣。另一方面，首兩月服務業政府消費支出增速上行至5.7%，將支撐首季服務業生產。他相信，在工業生產景氣度持續修復，服務業消費不斷改善，以及政府支出加快背景下，一季度中國GDP同比增速或升至5%附近。



政策效應顯現 有效需求改善



中國經濟已從底部回升，並呈現“穩中向好”態勢。粵開證券首席經濟學家羅志恆團隊的研報提醒，首兩月經濟數據優於預期，工業增加值和出口同比分別增長6.3%和21.8%，固定資產投資同比轉正，社零總額同比亦較去年12月明顯回升。此外，3月製造業和非製造業PMI均重返擴張區間，按月分別回升1.4和0.6個百分點至50.4%和50.1%。報告認為，經濟有力起步，得益於宏觀政策效應顯現和有效需求改善，預計一季度中國GDP同比或實現5%左右增長，貼近“4.5%至5%”的全年增長目標區間上沿。



招商證券宏觀首席分析師張靜靜發表署名研報亦預計，首季中國GDP增速大概率在5%左右。工業生產方面，3月以來訂單改善支撐生產活動明顯加快；消費增速繼續邊際改善，預計3月社零同比增速從1－2月2.8%上升至3.5%左右，但增速仍偏低，預示居民消費修復有較大空間，內需偏弱仍是當前宏觀經濟運行的重要約束；投資方面，今年投資增速轉正，預計一季度固定資產投資累計同比增速繼續從前兩月的1.8%上升至2.5%左右，但從領先指數看，3月建築業PMI仍低於榮枯線，顯示建築和地產鏈改善力度有限，房地產對投資的拖累，短期難明顯緩解。至於出口，張靜靜認為，3月出口仍具韌性，但增速中樞或較首兩月有所回落，外需呈現“總量有韌性、邊際仍承壓”的特點。



FOST首席經濟學家馮建林則分析，今年前兩個月，工業和服務業保持較快增勢，房地產銷售降幅有所收窄，出口、基建投資、大型和國有企業相關數據均表現良好。3月以來，企業復工復產加快，製造業、服務業、建築業景氣度有不同程度回升，出口數據依然較好，房地產銷售有局部見底回暖跡象。他預計，一季度中國GDP同比有望錄得4.8%的增長，增速較去年四季度小幅回升，鑒於當前經濟運行仍面臨“供強需弱、外部衝擊”等挑戰，全年看“各季度GDP同比增速或呈‘前高後低’格局”。



第二季度有望進一步改善

