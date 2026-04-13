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中國海軍航空兵某部開展長航時飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-13 10:51:42
戰機飛赴訓練空域。
　　中評社北京4月13日電／春日，中國海軍航空兵某部開展長航時飛行訓練，錘煉部隊連續作戰能力。

　　來源：解放軍報
 


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