諾獎得主：港具條件成創新熔爐

2001年諾貝爾生理學或醫學獎得主蒂姆·亨特（Tim Hunt）。（香港文匯報） 中評社香港4月13日電／香港作為全球科技與教育網絡的“超級聯繫人”，是不同文明與創新思維交匯碰撞的平台。昨日在2026第三屆“香港世界青年科學大會暨香江諾貝論壇”期間，兩位特意來港的諾貝爾獎得主接受香港文匯報訪問時表示，香港兼具東西交匯的開放氛圍與國際化制度優勢，高水平科學會議所帶來的正面形象，既展現香港對科研的支持，也反映本地將科學發現轉化為應用的決心，更相信憑藉背靠祖國的優勢，香港具備條件成為真正的“創新熔爐”。



香港文匯報報導，是次活動邀得8位諾貝爾獎及一位圖靈獎得主來港參與，藉多項分享交流激發創新。其中獲2001年諾貝爾生理學或醫學獎的蒂姆·亨特（Tim Hunt）受訪時指，自己過往曾多次訪港，感到“香港改變了，但也沒變，這很有意思”。他回憶早年來港時，曾覺得部分大學的科創氛圍略顯沉寂，但近年明顯回暖，香港的能量顯而易見。



他指出，近年內地與香港投入更多資源與心力發展科學創新，亦有新一代科研人員回流，令他耳目一新，感到香港多了一股新動能，今次會議正折射出這種轉變。此外，內地科技近年加速發展並取得不少成果，也令人鼓舞。



在交流中孕育科研突破



在亨特看來，科學發展需要不斷探索，再逐步凝聚成新想法；而大城市與創新樞紐的價值，正是在於創造跨圈子、跨領域的人際互動，幫助科研人員跳出固有視角，推動思考沿著新的方向延伸。



他認為，香港舉辦此類國際會議的意義，在於“把人聚在一起”，讓不同研究方向的人得以見面、交談，並在難以預先設計的偶發交流中碰撞出思想火花，甚至孕育意料之外的科研突破。

