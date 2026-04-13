亞歐科創發展與合作國際聯盟在香港成立

第三屆“香港世界青年科學大會暨香江諾貝論壇”昨日開幕。（香港文匯報） 中評社香港4月13日電／連串國際創科盛事，本周於香港閃耀登場。作為頭炮的2026第三屆“香港世界青年科學大會暨香江諾貝論壇”昨日率先展開，活動匯聚9位諾貝爾獎及圖靈獎得主、逾百位世界頂級科學家，以及逾千名創科精英，圍繞多個前沿創科與產業領域交流；此外，由25家亞歐頂尖產、學、研機構組成的“亞歐科技創新發展與合作國際聯盟”，也於昨日開幕式上正式成立。68家創科企業和高校，包括雄安新區獨角獸企業和數碼港等簽署在港發展合作備忘錄。香港特區行政長官李家超為開幕式致辭時指，第三個InnoHK平台的8個研發中心料於未來數月啟動。在“一國兩制”獨特優勢下，香港作為國家的“超級聯繫人”和“超級增值人”，可提供開放透明的合作環境，歡迎科企、科研人才及優秀畢業生來港發展，共創未來。



香港文匯報報導，國家“十五五”規劃明確支持香港建設國際創科中心及高端人才集聚高地，高質量的創科盛事，是匯聚人才、展示香港國際化優勢與前沿科研實力的關鍵環節。作為2026香港國際創科營商周（BIT Week）的首項活動，由香港北京高校校友聯盟主辦、以“與世界協創未來”為主題的第三屆“香港世界青年科學大會暨香江諾貝論壇”，昨日起一連五天舉行，吸引全球創科精英就人工智能（AI）、具身機器人、生物醫藥、量子科技、綠色能源等前沿領域及未來產業的發展趨勢與合作模式展開深入交流。



李家超，中央政府駐港聯絡辦副主任張勇，外交部駐港特派員公署副特派員李永勝，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室四局局長陳偉，及香港北京高校校友聯盟會長李然等主禮開幕式。



李家超致辭時表示，在“十五五”規劃支持下，香港將持續大力推動國際創科中心建設，近年香港迅速崛起為全球科研合作樞紐，以本港創科旗艦項目InnoHK研發平台為例，現有兩個聚焦醫療科技、人工智能及機器人的平台已吸引來自12個經濟體30多所世界知名大學和研究機構參與，匯集約3，000名本地及全球科研人員，而第三個InnoHK平台的8個研發中心亦已獲批，預計未來數月啟動，專注於可持續發展、能源、先進製造及材料。



本周港將迎來多項創科盛事



李家超又提到，除了是次大會，本周香港將迎來多項創科盛事，其中今日開幕的InnoEX香港國際創科展，特區政府數字政策辦公室設立“智慧香港展館”以“人工智能＋香港”為題，展出逾百項創新科技方案，涵蓋政府便民利商應用，可讓參與者體會香港的創科成果及智慧城市發展。



因應全球創新格局重構及多極化網絡發展，為促進亞歐各國科技創新區域合作，昨日開幕式上亦舉行“亞歐科技創新發展與合作國際聯盟”成立啟動儀式，首批成員包括25家亞歐頂尖機構，涵蓋產、學、研等產業鏈相關單位，未來將加速孵化與科技成果轉化。



68科企和高校簽合作備忘



現場亦有68家來自京津冀雄安的高精尖、獨角獸、“小巨人”優秀創科企業，與香港北京高校校友聯盟、香港數碼港、香港科技園公司、國家（中關村）火炬學院香港分院簽署在港發展合作備忘錄，支持科企來港落戶、拓展國際市場及深化科研合作，為香港創科發展注入動能。



孫東：增強港科技內聯外通優勢



特區政府創新科技及工業局局長孫東在儀式後指出，聯盟的成立將進一步增強香港於科技領域內聯外通的優勢，作為國際化都市，強化國際交往、打造國際高端學術及人才交流平台一直是香港所長，認為未來的工作重點將會是在港成立更多國際組織，提升香港於科技發展的國際地位。



孫東提到，今屆“香江諾貝論壇”規模進一步擴大，反映香港具備凝聚全球科研力量的條件，藉頂尖科學家有關科技如何塑造人類未來的對話，將激發新的見解與合作。他期望本港青年藉以把握國際科學前沿脈搏，激發熱情投身香港建設國際創科中心的進程中。

