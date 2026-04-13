港“釣魚”騙案肆虐　去年失財倍增

左起：警方網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德和署理高級警司許綺惠、香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉。（香港文匯報） 中評社香港4月13日電／水能載舟，亦能覆舟。隨著人工智能（AI）興起，不法之徒的騙局也變得更高智能。香港去年整體科技罪案宗數按年下跌約6.9%，但損失金額卻上升23.2%，其中滲透市民日常生活的“釣魚”騙案數字，跌幅約六成，惟損失金額增加逾一倍，反映網絡罪案“貴精不貴多”，正向高度針對性、高度破壞力方向發展。警方分析發現，“釣魚”攻擊向三方面進化，包括騙徒以低成本網購“釣魚套件”配合自動化工具，大規模生成和發布海量詐騙短訊；針對受害人“量身訂造”個性化行騙“劇本”；最後是利用人工智能“深偽技術”增強仿真度，更精準、更逼真行騙，令機構員工或市民防不勝防。去年就有一名會計員中招，令公司損失1，900萬元。



香港文匯報報導，去年11月，一間公司會計職員收到一條WhatsApp短訊，騙徒假冒WhatsApp管理員聲稱系統更新，要求提供賬戶驗證信息。事主按照指示輸入密碼，變相交出訪問權限，令騙徒洞悉賬戶所有對話，並冒充公司合作夥伴，用新手機號碼向事主發送訊息，訛稱收款賬戶已更改，並提供3個新的銀行賬戶，事主未經核實，分4次轉出合共1，900萬元。



每4宗網絡威脅有1宗涉“釣魚”

