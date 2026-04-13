中東和談提振投資信心　金價或見5900

中評社香港4月13日電／美伊戰事暫歇令市場愈發憧憬中東和平曙光，美股情緒大幅改善。截至上周五收盤，標指、道指小幅收跌0.11%和0.56%，納指收漲0.35%。全周計，標指、納指、道指分別累漲3.56%、4.68%和3.04%，三大指數皆連升兩周。華爾街分析師指，對外軍事行動方面，特朗普總統偏好“短平快、穩準狠、不陷入長期混戰”的風格，美國和伊朗均無意付出更高昂代價；歷史經驗表明，美股觸底反彈無需等待危機徹底解決，只要風險邊界逐步釐清，市場就會聞風而動。



香港文匯報報導，分析稱，從劍拔弩張到坐下和談，美伊均邁入“戰略止損期”。市場正密切聚焦脆弱的兩周停火窗口，其間任何風吹草動都足以擾動市況，建議投資者採取“均衡配置”策略，切忌倉促大幅調整資產配置，亦勿單邊押注地緣政治事件走向。



VIX指數急挫兩成 恐慌情緒散



美伊談判背景下，美股恐慌指數VIX上周累跌19.44%，收報19.23。盤面上，美股科技七巨頭（Mag7）指數上周累漲5.05%；其中，亞馬遜、Meta、谷歌A、英偉達、蘋果股價分別累升13.64%、9.64%、7.26%、6.34%和1.78%，惟微軟、特斯拉股價累跌0.69%和3.23%。當周，費城半導體指數累漲13.49%。其中，英特爾、博通、AMD、台積電等股價分別累漲23.82%、18.12%、12.66%和9.31%。



美國勞工統計局數據顯示，3月美國CPI環比漲幅較前值擴大0.6個百分點至0.9%，為2022年6月以來最大單月漲幅；CPI同比漲幅擴大0.9個百分點至3.3%，創2024年以來新高。儘管美國3月汽油價格環比漲21.2%，創1967年有紀錄以來單月漲幅最勁，但剔除能源價格後的“核心CPI”環比上漲0.2%，升幅不及預期，且同比漲幅僅擴大0.1個百分點至2.6%，暫時紓緩市場對通脹全面擴散的憂慮。



選舉臨近 特朗普無意持久戰



多重因素迫使特朗普政府主動推進停戰談判。上海金融與發展實驗室特聘研究員鄧宇分析，中期選舉臨近，美國國內對本輪軍事行動存在爭議，對伊戰事一旦長期化，將令特朗普政府面臨巨大的溢出風險。與此同時，國際原油價格飆升過程中，市場對美國通脹反彈的擔憂不斷升溫。他續稱，近兩周美股的反彈，預示市場焦慮和恐慌情緒有所紓緩，反彈的持續性仍需觀察美伊談判進展，及衝突事件後續走向。



留意機構散戶投資態度分化



美伊暫時停戰消息發布後，WTI原油期貨價格跌逾10%，國際金價掉頭向上，美股延續全面升勢，但機構與散戶投資態度卻現分歧。高盛數據顯示，美伊臨時停火後，對沖基金加速平掉美股空頭頭寸，平倉規模有望追平2020年疫情初期水平。摩根大通的調研稱，停火消息雖帶動美股反彈，但散戶資金卻未隨之回流，其行為模式已從過去“逢跌買入”，轉變為目前的“逢漲減倉”，防禦思維持續強化。

