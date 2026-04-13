數智攜手 世界互聯網大會亞太峰會在港開幕

2026年世界互聯網大會亞太峰會在香港開幕（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）2026年世界互聯網大會亞太峰會13日在香港會展中心舉行開幕式。此次峰會為期兩天，以“數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題，匯聚了來自約50個國家和地區的超過1000名參會者，聚焦亞太區創新科技，突破地域界限，推動全球數字創新與技術交流踏上新台階。



在當天的開幕式上，香港特區行政長官李家超致辭表示，本次峰會的高出席率，證明了香港在獨特的“一國兩制”框架下無可比擬的角色。主辦這次國際峰會也突顯了香港作為國際創新科技中心日益增長的重要性。同樣重要的是，它鞏固了香港與國家發展策略的深度融合。



李家超指出，香港在人工智能領域已取得顯著成就，正制定全面的AI發展策略；而今年稍後成立的“香港人工智能研發院”則將推動人工智能上游研發及中下游成果轉化和應用。他強調，人工智能的發展必須取得平衡，使用時需具備責任感及包容性。



世界互聯網大會理事長、國家互聯網信息辦公室主任莊榮文致辭說，新一輪科技革命和產業變革加速突破，人工智能、大數據、雲計算等新技術，正在成為重塑全球經濟格局的關鍵力量，亞太各國紛紛將數字化轉型作為搶抓發展先機、塑造競爭優勢的共同選擇。數字領域成為亞太地區國際合作的突出亮點。莊榮文表示，中國始終高度重視與世界各國分享數字化發展機遇。



就亞太數字發展，莊榮文提出四點倡議：“以創新激發活力”、“以數字賦能未來”、“以包容增進普惠”、“以安全護航發展”。他表示，香港作為國際貿易和金融中心，“背靠祖國、聯通世界”，在數字領域交流合作上擁有獨特優勢，呼籲與會者以此為契機，深化務實合作，共同開創亞太數字經濟發展新局面。