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直擊北部戰區海軍某支隊實戰化救援演練
http://www.CRNTT.com   2026-04-13 13:01:06
中國海軍“吉祥方舟”號醫院船正在前往任務海區。
　　中評社北京4月13日電／近日，北部戰區海軍某支隊“吉祥方舟”號醫院船與陽澄湖船組成訓練編隊，赴黃海某海域開展協同訓練，組織營救落水人員、協同轉運傷員、聯合搜救、編隊航行等多科目專攻精練，有效錘煉部隊遂行多樣化海上應急救援任務的能力。

　　來源：中國軍網
 


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