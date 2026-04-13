【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
】
直擊北部戰區海軍某支隊實戰化救援演練
http://www.CRNTT.com
2026-04-13 13:01:06
中國海軍“吉祥方舟”號醫院船正在前往任務海區。
中評社北京4月13日電／近日，北部戰區海軍某支隊“吉祥方舟”號醫院船與陽澄湖船組成訓練編隊，赴黃海某海域開展協同訓練，組織營救落水人員、協同轉運傷員、聯合搜救、編隊航行等多科目專攻精練，有效錘煉部隊遂行多樣化海上應急救援任務的能力。
來源：中國軍網
【 第1頁
第2頁
第3頁
第4頁
第5頁
第6頁
第7頁
第8頁
第9頁
第10頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
北部戰區海軍某支隊開展海上實戰化訓練
(2026-03-25 11:09:31)
北部戰區海軍某支隊甘孜艦開展海上實戰化訓練
(2026-02-10 11:16:58)
北部戰區海軍某驅逐艦支隊開展實戰化訓練
(2026-01-14 11:41:31)
北部戰區海軍某潛艇支隊開展作戰應用訓練
(2025-11-14 08:33:47)
直擊北部戰區海軍某潛艇支隊訓練現場
(2025-10-22 09:44:38)
北部戰區海軍組織艦艇開放活動見聞
(2025-10-04 07:15:53)
北部戰區海航某部開展實戰化反潛飛行訓練
(2025-08-28 13:42:30)
直擊北部戰區海軍某潛艇支隊多課目實戰化訓練
(2025-08-26 08:33:01)
北部戰區海軍航空兵某部組織反潛訓練
(2025-08-24 10:01:20)
直擊北部戰區海軍航空救生分隊開展傘降訓練
(2025-08-24 09:56:28)