直擊北部戰區海軍某支隊實戰化救援演練

中國海軍“吉祥方舟”號醫院船正在前往任務海區。 中評社北京4月13日電／近日，北部戰區海軍某支隊“吉祥方舟”號醫院船與陽澄湖船組成訓練編隊，赴黃海某海域開展協同訓練，組織營救落水人員、協同轉運傷員、聯合搜救、編隊航行等多科目專攻精練，有效錘煉部隊遂行多樣化海上應急救援任務的能力。



來源：中國軍網

