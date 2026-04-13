李家超：香港冀與世界攜手共塑開放數字未來

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超13日在世界互聯網大會亞太峰會致辭時表示，峰會充分證明香港在“一國兩制”下的獨特地位，突顯香港作為國際創新科技中心的重要性和影響力，鞏固香港與國家發展策略的深度融合。他說，香港期待與區域及世界攜手，共同塑造開放、創新和包容的數字未來。



2026年世界互聯網大會亞太峰會13日在香港會展中心舉行開幕式。此次峰會為期兩天，以“數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體”為主題，聚焦亞太區創新科技，突破地域界限，推動全球數字創新與技術交流踏上新台階。



李家超在開幕式用英文致辭表示，今年的峰會匯聚了來自約50個國家和地區的超過1000名參會者。“各位來到這裡，是為了尋求合作機會，與全球志同道合的專業人士建立聯繫，並在當今快速演變的全球數字格局下，共同制定協調一致的數字化戰略。”



李家超說，今年峰會的主題是以“數智賦能 創新發展——攜手構建網絡空間命運共同體”，強調了全球範圍內數字合作的根本價值。本次峰會的高出席率，證明了香港在獨特的"一國兩制"框架下無可比擬的角色。主辦這次國際峰會也突顯了香港作為國際創新科技中心日益增長的重要性和影響力。同樣重要的是，它鞏固了香港與國家發展策略的深度融合。



李家超提到，國家"十五五"規劃繼續支持香港發展為國際創科中心。這包括支持粵港澳大灣區的創科發展。他介紹了河套深港科技創新合作區香港園區的情況：合作區橫跨香港與內地科技中心深圳的邊界，不僅為創科發展提供了急需的土地資源，也為兩地之間的創新協同帶來了巨大機遇，並展現出超越邊界的合作巨大潛力。