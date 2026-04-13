台灣現代藝術家協會年度藝術展屏東舉行

中評社屏東4月13日電（作者 陳雅婷）由台灣現代藝術家協會策劃的年度藝術盛事《舞動形色—生活即藝術》，自4月11日至5月10日於屏東美術館盛大登場，並將於4月18日(六)下午2點30分舉行開幕茶會。展覽匯聚全台各地藝術創作者，以多元媒材與豐富創作語彙，舖陳出當代藝術在深度與廣度之前交織的多層次樣貌，呈現台灣藝術創作能量的持續擴張與活躍脈動。



台灣現代藝術家協會為“內政部”核准立案之全台性藝文團體，自2014年創會以來，長期深耕藝術推廣、文化交流與人才培育。其會員橫跨台灣本島及離島，成員結構多元，涵蓋大專院校美術相關科系教授、各地藝文團體負責人、美術教育工作者以及專職藝術家等，形成兼具學術厚度與創作實踐的藝術網絡。



理事長藍黃玉鳳指出，本次展覽以“藝術生活化、生活藝術化”為核心主軸，試圖回應藝術與日常之間長久以來的距離問題。展出作品形式多元，涵蓋油畫、水彩、彩墨、書法、雕塑及複合媒材與工藝，展現媒材之間的跨域融合與語彙轉化。題材則游走於抽象與具象之間，既有對自然景觀與人文場域的細膩描繪，也有對內在情感與精神世界的深層探問，反映藝術家對生活經驗、社會變遷與時代脈動的敏銳回應。



主辦單位表示，在當代社會節奏快速且充滿不確定性的背景下，藝術的角色早已超越形式與審美的範疇，成為安頓心靈與凝聚情感的重要媒介。藝術家透過形與色的解構與重組，不僅回應社會議題，也傳遞對生命價值的思索，使作品成為觀者與世界之間持續流動的對話場域。



值得一提的是，本展亦強調觀者參與和感知經驗的建構，試圖打破藝術日常生活之間的界線。透過觀展過程中的視覺觸動與情感共鳴，引導民眾重新審視自我與環境的關係，在潛移默化中培養對美感的感知能力，進一步將藝術精神內化於生活之中。於此，“生活即藝術”不再僅是口號，而是一種可被實踐、可被感知的生活態度。

