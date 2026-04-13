創科合作備忘錄簽署 孫東：國家對港堅定支持

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局與國家網信辦簽署《關於創新科技發展的合作備忘錄》（《合作備忘錄》），攜手推動以科技創新賦能數字經濟的高質量發展。創新科技及工業局局長孫東13日在會見傳媒時表示，新簽署的備忘錄進一步拓展了特區政府與網信辦科技合作的領域，標誌著國家對於香港創科發展的堅定支持。



香港特區行政長官李家超12日與國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）主任莊榮文在香港會面，共同見證創新科技及工業局與國家網信辦簽署《關於創新科技發展的合作備忘錄》（《合作備忘錄》），攜手推動以科技創新賦能數字經濟的高質量發展。



創新科技及工業局局長孫東和國家網信辦副主任王京濤共同簽署《合作備忘錄》。《合作備忘錄》涵蓋推動人工智能、數據跨境、區塊鏈等重點範疇，目標是深入落實國家“十五五”規劃，支持香港建設國際創新科技中心，推動以科技創新為主體的新實體經濟，助力香港更好融入和服務國家發展大局。雙方會進一步加強合作，共同推動新質生產力發展、深化網絡安全合作，以及加強國際交流及推廣。



孫東13日在出席2026年世界互聯網大會亞太峰會開幕式後會見傳媒表示，這份新的合作備忘錄是在“十五五”規劃的開局之年簽署，意義非常重大。



“二○二三年香港特區政府與國家網信辦簽署了一份《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，過去兩三年來，進展良好，成效明顯。現在香港正在制定首個五年規劃，香港如何更好地融入和服務國家的發展大局，我們希望在數字經濟領域、人工智能領域，能夠跟國家有關部門的合作能夠上一個新的台階。”孫東說，新簽署的備忘錄標誌著國家對於香港創科發展的堅定支持，“這份合作備忘錄可以說是進一步拓展了以往特區政府與網信辦科技合作的領域。備忘錄涵蓋10項措施，內容全面務實，除了包括人工智能+、數據跨境、區塊鏈等合作以外，特別也加了深化網絡安全，以及擴大國際交往。”



孫東表示，相信這份新的合作備忘錄有助進一步發揮香港的國際化和內聯外通的優勢，能夠助力、進一步鞏固香港作為國際創科中心和國際樞紐的地位。“接下來，創新科技及工業局作為這個新的合作備忘錄的執行單位，將會立刻著手工作，落實這10項方案，更好地發揮香港所長，服務國家所需。”