中央網信辦加強網絡直播打賞規範管理

中評社北京4月13日電／中央網信辦秘書局近日發佈《關於加強網絡直播打賞規範管理的通知》，著眼壓實網站平台主體責任，對直播打賞的規則制定、功能設置、權限開通、賬號管理、舉報受理等作出明確規定。通知明確，網站平台不得向八周歲以下的未成年人提供打賞服務。



打賞是網絡直播的主要營利方式之一。中央網信辦網絡綜合治理局有關負責人表示，近年來，隨著網絡直播行業發展，一些直播賬號運營主體通過低俗“擦邊”、虛假人設等方式誘導甚至誘騙打賞等問題突出。同時，部分平台打賞功能和玩法設置不規範，管理標準和尺度不一，打賞亂象難以有效遏制。因此，有必要及時出台管理政策，對直播打賞進行系統規範，明確監管要求，統一標準尺度，推動行業健康發展。



通知的主要內容包括：明示打賞規則、規範打賞營利權限開通、提供打賞限額功能、提供打賞提醒功能、規範打賞金額排名、規範打賞互動、完善未成年人保護機制、建立打賞營利行為負面清單、加強異常打賞識別處置、完善投訴舉報受理機制、加大處置和曝光力度等。



其中，完善未成年人保護機制方面，通知對網站平台向不同年齡段的未成年人提供打賞服務作出了分類規定。同時指出，對發現疑似未成年人使用成年人賬號打賞的，應進行必要的核驗，確係未成年人打賞的，應立即採取處置措施。