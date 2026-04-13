伊朗總統：已做好準備達成平衡且公平的協議

中評社北京4月13日電／新華社援引伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台12日報導，伊朗總統佩澤希齊揚當天在與俄羅斯總統普京通話時說，伊朗已完全做好準備，以達成一項能夠實現地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。



佩澤希齊揚在通話中感謝俄羅斯在伊朗遭受軍事攻擊期間所表達的團結立場，並高度評價俄羅斯在聯合國安理會反對“反伊朗決議”的立場，稱此舉是“防止地區局勢進一步激化的寶貴舉措”。



佩澤希齊揚就伊斯蘭堡談判進展向普京作了通報，稱美方存在的雙重標準與貪得無厭是達成公正協議的最大障礙。他強調，伊朗的紅線是“國家利益與民族權利”，並表示“如果美國遵守國際法律框架，達成協議並非遙不可及”。



佩澤希齊揚同時表示，伊朗已完全做好準備達成一項實現地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。他還將波斯灣沿岸國家稱為“伊朗的兄弟之邦”，對美國利用這些國家領土上的軍事基地攻擊伊朗表示遺憾，並強調伊朗願在無域外勢力介入的情況下與鄰國共同實現地區“內生性”和平與安全。



普京在通話中轉達俄羅斯對伊朗最高領袖、政府與民眾的團結聲援，強調俄羅斯支持政治解決當前危機的外交進程，並宣佈俄方願繼續協助尋求政治與外交解決方案，保持積極接觸與協商。



普京批評西方一些國家持有雙重標準，強調必須尊重伊朗的國家主權與領土完整，並對伊朗要求賠償軍事侵略所造成的損失、獲得防止侵略重演的長期安全保證等立場予以支持。他還強調在全面戰略伙伴關係條約框架內深化俄伊合作。