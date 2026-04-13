美伊談判無果而終　油價暴漲金價大跌

中評社北京4月13日電／由於美國和伊朗在伊斯蘭堡談判未能達成任何協議，加之美軍方宣佈將對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖，市場擔憂中東緊張局勢再次升級和石油供應持續中斷，國際油價12日在新一周交易開始後大幅上漲，國際金價則大跌。



新華社報導，截至美東時間12日18時30分，紐約商品交易所5月交貨的輕質原油期貨價格最高升至每桶105.53美元，較前一交易日收盤價上漲8.96美元，漲幅達9.28%；6月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格最高升至每桶102.60美元，較前一交易日收盤價上漲7.40美元，漲幅為7.77%。



當天，紐約商品交易所6月黃金期貨價格開盤後跌破每盎司4700美元，跌幅一度超過2%。



市場人士認為，由於油價上漲推高通脹預期，投資者將主要經濟體央行年內傾向加息的可能性計入市場定價，持有黃金的吸引力隨之下降。



美國和伊朗在伊斯蘭堡的談判12日結束，雙方未達成任何協議。美國總統特朗普當天在社交媒體發文說，美國海軍將開始阻止船隻經由霍爾木茲海峽進出伊朗港口，並將開始“摧毀”伊朗在霍爾木茲海峽布設的水雷。美軍中央司令部隨後表示，將根據總統命令于美東時間13日10時開始對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。



分析人士擔憂，美方行動可能引發霍爾木茲海峽危機升級，導致石油供應缺口擴大，進一步推高國際油價。澳大利亞MST馬基公司分析師索爾·卡沃尼克警告，若美國重啟對伊朗的打擊，會增加該地區能源基礎設施遭受打擊的風險，且其影響在戰事結束後仍將長期持續。