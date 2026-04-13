孫東：港府對人工智能體“管用結合”

香港特區政府創新科技及工業局局長孫東（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月13日電（記者 盧哲）香港特區政府創新科技及工業局局長孫東13日表示，香港特區政府對於人工智能的發展高度重視，對於智能體的發展是支持的，但同時也關注相關技術的管理、治理等，強調“管用結合”。



孫東13日在出席2026年世界互聯網大會亞太峰會開幕式後會見傳媒時，談到人工智能體的發展。孫東說，這些年、特別是最近一年半以來人工智能體發展得非常快。此次在香港召開的世界互聯網大會亞太峰會，也把人工智能體作為一個重要的討論議題。



孫東指出，香港特區政府對於人工智能的發展高度重視，對於人工智能體的發展也格外關注。“我們正在密切地關注人工智能體的發展。一方面，它可以極大地促進人工智能的發展，促進各行各業應用人工智能，賦能千行百業，但同時它也必然帶來了一些安全的問題。”



孫東表示，特區政府的態度非常明確，就是“管用結合”。“一方面我們關注也支持智能體的發展，同時我們也關注相關技術的管理、治理等等，做到‘管用結合’。”希望未來在這方面對香港人工智能發展有更大的促進。



孫東還談到人工智能發展對就業的衝擊，孫東認為，任何一個新的技術出現，都會對於一些傳統的就業帶來衝擊，但同時也會產生新的就業機會。