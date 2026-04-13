重慶市原副市長江敦濤嚴重違紀違法被雙開

中評社北京4月13日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對重慶市政府原黨組成員、副市長江敦濤嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，江敦濤喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀嚴重偏差，違背高質量發展要求，急功近利、盲目蠻幹，履行全面從嚴治黨主體責任不力，對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違反組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品、禮金，違規贈送禮金、消費卡，違規從事營利活動，利用職務影響為他人謀取私利，違規使用公款報銷應由本人支付的費用；違規干預和插手市場經濟活動、執法活動；紀法底線失守，將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、規劃審批、項目建設等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



江敦濤嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予江敦濤開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。