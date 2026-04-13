中東僵局加劇全球多重危機擔憂

中評社北京4月13日電／備受關注的美伊伊斯蘭堡談判12日無果而終，霍爾木茲海峽“梗阻”困局未能化解，中東局勢走向存在較大不確定性。原油現貨市場部分價格突破歷史新高、化肥短缺導致一些地區錯失春播窗口期、“滯脹”預期下不少經濟體債務壓力驟增……國際觀察人士警告，種種跡象顯示，對於伊朗戰事影響的諸多擔憂正轉化為現實衝擊，全球石油、糧食、債務三重危機悄然逼近。



“油荒”：全球搶購現貨 逼出歷史最高價



新華社報導，“突破2008年創下的紀錄高點！”美伊談判當周，現貨石油市場重要基準即期布倫特原油價格創下每桶144美元的歷史新高。業內人士表示，原油現貨價格遠高於期貨價格，凸顯市場擔憂情緒。由於能源運輸的交付滯後效應，石油供應的現實缺口將很快顯現，並對各國產生實質影響。



阿布扎比國家石油公司首席執行官蘇丹·賈比爾日前透露，伊朗戰事爆發前途經霍爾木茲海峽的最後一批原油正抵達目的地，“全球能源流動受阻40天帶來的缺口也將真正暴露”。



中東局勢升級以來，國際原油供應嚴重受阻，價格大幅攀升，引發全球石油危機擔憂。越來越多跡象顯示，全球市場的石油資源爭奪戰日趨激烈。



彭博社報導，一些對經過霍爾木茲海峽運輸的原油供應依賴度較高的亞洲國家，已轉向在全球範圍內搜尋資源。日本煉油商尋求從美國大量購買原油，印度煉油商加大從委內瑞拉的採購力度。為盡早獲得現貨原油，不少煉油商願意承擔更高價格。



“原油供應已經嚴重短缺。”瑞士斯巴達大宗商品公司研究主管尼爾·克羅斯比認為，布倫特原油現貨價格“已經漲得太高”。



業內人士表示，當前原油現貨交易熱度遠高於期貨市場，原油交割時間越早，溢價越高。背後暗湧的市場恐慌情緒表明，中東石油供應減少，正帶來越發明顯的缺口。

